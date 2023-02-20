Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версию

Подписчику YouTube-канала proSSD пришла из Китая поддельная версия SSD Samsung 860 EVO 1 ТБ. И вот по каким признакам это можно понять.

Первое, на что нужно обращать внимание, - это упаковка. Поддельная версия будет матовой, а ещё на ней могут быть иероглифы.

Что касается краткого руководства, которое тоже идёт в комплекте, то текст в ней в оригинальной версии пропечатан гораздо лучше.

В контейнере, где лежит SSD, есть специальный стикер. В подделке же такого нет. Кроме того, части корпуса SSD в оригинале соединяются при помощи винтиков с пятиконечной звездой. У подделки корпус на защёлках, без винтов. А ещё на поддельной версии накопителя есть иероглифы.