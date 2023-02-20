Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версию

Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версиюУ этих моделей есть несколько важных отличий от оригинала
Ведущий YouTube-канала proSSD в одном из выпусков рассказал, как понять, оригинал или подделку SSD Samsung вы купили на AliExpress.
Фото: proSSD
Подписчику YouTube-канала proSSD пришла из Китая поддельная версия SSD Samsung 860 EVO 1 ТБ. И вот по каким признакам это можно понять.
Первое, на что нужно обращать внимание, - это упаковка. Поддельная версия будет матовой, а ещё на ней могут быть иероглифы.
Что касается краткого руководства, которое тоже идёт в комплекте, то текст в ней в оригинальной версии пропечатан гораздо лучше.
В контейнере, где лежит SSD, есть специальный стикер. В подделке же такого нет. Кроме того, части корпуса SSD в оригинале соединяются при помощи винтиков с пятиконечной звездой. У подделки корпус на защёлках, без винтов. А ещё на поддельной версии накопителя есть иероглифы.
proSSD
Внутри у оригинального SSD Samsung плата всегда зелёного цвета. У подделки она чёрная.
С результатами тестов оригинальной и фейковой версии SSD Samsung 860 EVO 1 ТБ вы можете ознакомиться ниже.
Очень поможет в проверки подлинности SSD программа Samsung SSD Magician. Она сразу же определила, что с накопителем что-то не так.