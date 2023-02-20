Компьютеры
11:12, 20 февраля 2023
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Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версию

У этих моделей есть несколько важных отличий от оригинала

Ведущий YouTube-канала proSSD в одном из выпусков рассказал, как понять, оригинал или подделку SSD Samsung вы купили на AliExpress.

Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версию

Фото: proSSD

Подписчику YouTube-канала proSSD пришла из Китая поддельная версия SSD Samsung 860 EVO 1 ТБ. И вот по каким признакам это можно понять.

Первое, на что нужно обращать внимание, - это упаковка. Поддельная версия будет матовой, а ещё на ней могут быть иероглифы.

Что касается краткого руководства, которое тоже идёт в комплекте, то текст в ней в оригинальной версии пропечатан гораздо лучше.

В контейнере, где лежит SSD, есть специальный стикер. В подделке же такого нет. Кроме того, части корпуса SSD в оригинале соединяются при помощи винтиков с пятиконечной звездой. У подделки корпус на защёлках, без винтов. А ещё на поддельной версии накопителя есть иероглифы.

Ничего святого: китайцы начали продавать поддельные SSD Samsung. Как распознать фальшивую версию

proSSD

Внутри у оригинального SSD Samsung плата всегда зелёного цвета. У подделки она чёрная.

С результатами тестов оригинальной и фейковой версии SSD Samsung 860 EVO 1 ТБ вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: proSSD

Очень поможет в проверки подлинности SSD программа Samsung SSD Magician. Она сразу же определила, что с накопителем что-то не так.

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