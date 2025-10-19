Компьютеры
Опубликовано 19 октября 2025, 21:20
1 мин.

Нидерланды после «захвата» Nexperia попросит Китай снять запрет на экспорт чипов

Nexperia меж двух огней
Временный министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс сообщил, что хочет обсудить с Китаем возможность снятия запрета на экспорт чипов Nexperia. Он вступил в силу на этой неделе после того, как Нидерланды взяли контроль над компанией.
Нидерланды после «захвата» Nexperia попросит Китай снять запрет на экспорт чипов

© Ferra.ru

Запрет был введён после решения суда в Амстердаме, снявшего с поста китайского генерального директора Nexperia Чжан Сюэжэна. Чипы компании критически важны для автопроизводителей по всему миру, и если экспорт останется заблокирован, уже через несколько недель может возникнуть глобальная нехватка компонентов.

Nexperia, базирующаяся в Неймегене, принадлежит китайской Wingtech с 2019 года и имеет крупный завод в Китае, выпускающий около 50 миллиардов чипов в год. Теперь эти чипы не могут покидать страну.

Китай утверждает, что решение Нидерландов было принято под давлением США, но Карреманс это отрицает. При этом документы показывают, что США действительно обращались в нидерландское министерство иностранных дел по поводу «ситуации с Чжаном».