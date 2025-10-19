Нидерланды после «захвата» Nexperia попросит Китай снять запрет на экспорт чипов

Запрет был введён после решения суда в Амстердаме, снявшего с поста китайского генерального директора Nexperia Чжан Сюэжэна. Чипы компании критически важны для автопроизводителей по всему миру, и если экспорт останется заблокирован, уже через несколько недель может возникнуть глобальная нехватка компонентов.

Nexperia, базирующаяся в Неймегене, принадлежит китайской Wingtech с 2019 года и имеет крупный завод в Китае, выпускающий около 50 миллиардов чипов в год. Теперь эти чипы не могут покидать страну.

Китай утверждает, что решение Нидерландов было принято под давлением США, но Карреманс это отрицает. При этом документы показывают, что США действительно обращались в нидерландское министерство иностранных дел по поводу «ситуации с Чжаном».