Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в Китай

Опубликовано 25 июня 2026, 13:461 мин.
Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в КитайЕвропа пытается защитить ASML
Министр торговли Нидерландов Сьорд Сьордсма посетил Вашингтон в попытке убедить американских законодателей не принимать закон MATCH Act, пишут СМИ. Этот законопроект запрещает поставки западного оборудования для производства чипов китайским компаниям. Под ударом окажется нидерландская ASML, единственный в мире производитель сложнейших машин для создания процессоров.
© ASML
Китай приносит ASML 19% выручки от продаж оборудования. Действующие ограничения уже запрещают поставки самых передовых машин в Китай. Новый закон хочет расширить запрет и на оборудование предыдущего поколения, которые Китай ещё может покупать сегодня.
Сьордсма заявил, что для Нидерландов «ставки очень высоки».