Компьютеры
Опубликовано 25 июня 2026, 13:46
1 мин.

Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в Китай

Европа пытается защитить ASML
Министр торговли Нидерландов Сьорд Сьордсма посетил Вашингтон в попытке убедить американских законодателей не принимать закон MATCH Act, пишут СМИ. Этот законопроект запрещает поставки западного оборудования для производства чипов китайским компаниям. Под ударом окажется нидерландская ASML, единственный в мире производитель сложнейших машин для создания процессоров.
Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в Китай

© ASML

Китай приносит ASML 19% выручки от продаж оборудования. Действующие ограничения уже запрещают поставки самых передовых машин в Китай. Новый закон хочет расширить запрет и на оборудование предыдущего поколения, которые Китай ещё может покупать сегодня.

Сьордсма заявил, что для Нидерландов «ставки очень высоки».

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Голландия
,
#Китай
,
#сша
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Компьютеры/
  4. Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в Китай