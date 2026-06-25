Нидерланды против американского закона о запрете поставок чипов в Китай

Китай приносит ASML 19% выручки от продаж оборудования. Действующие ограничения уже запрещают поставки самых передовых машин в Китай. Новый закон хочет расширить запрет и на оборудование предыдущего поколения, которые Китай ещё может покупать сегодня.

Сьордсма заявил, что для Нидерландов «ставки очень высоки».