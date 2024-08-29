Никогда не покупайте устройства первых поколений: и вот почему

Несмотря на то что быть одним из первых, кто знакомится с новинками — добавляет «крутости», устройства первого поколения печально известны тем, что они изобилуют проблемами. Такие гаджеты часто служат бета-тестами для компаний, и первые пользователи сталкиваются с ошибками, задержками в работе и неполноценными экосистемами.

Возьмем, к примеру, первые складные смартфоны. Первые пользователи таких устройств, как Samsung Galaxy Fold, столкнулись с проблемами с экраном и прочностью в целом, которые были устранены в более поздних версиях. Аналогично, VR-гарнитуры и смарт-часы первого поколения часто не обладали отточенными функциями, а значительные улучшения появились только в последующих моделях.

Помимо технических недостатков, эти устройства часто имеют высокую цену, что делает их дорогостоящей авантюрой для покупателей.

Вместо того чтобы спешить быть первым, подождите второй или третьей итерации, и вы сможете насладиться более совершенным продуктом, свободным от проблем, возникающих в ранних версиях.