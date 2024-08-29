Компьютеры
Опубликовано 29 августа 2024, 19:30
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Никогда не покупайте устройства первых поколений: и вот почему

Даже если вас заставляют
Подумайте дважды: названы скрытые риски устройства первого поколения. Привлекательность обладания новейшими технологиями может быть непреодолимой, но покупка гаджета первого поколения часто имеет больше недостатков, чем преимуществ, пишет Gizmochina.
Никогда не покупайте устройства первых поколений: и вот почему
© Ferra

Несмотря на то что быть одним из первых, кто знакомится с новинками — добавляет «крутости», устройства первого поколения печально известны тем, что они изобилуют проблемами. Такие гаджеты часто служат бета-тестами для компаний, и первые пользователи сталкиваются с ошибками, задержками в работе и неполноценными экосистемами.

Возьмем, к примеру, первые складные смартфоны. Первые пользователи таких устройств, как Samsung Galaxy Fold, столкнулись с проблемами с экраном и прочностью в целом, которые были устранены в более поздних версиях. Аналогично, VR-гарнитуры и смарт-часы первого поколения часто не обладали отточенными функциями, а значительные улучшения появились только в последующих моделях.

Помимо технических недостатков, эти устройства часто имеют высокую цену, что делает их дорогостоящей авантюрой для покупателей.

Вместо того чтобы спешить быть первым, подождите второй или третьей итерации, и вы сможете насладиться более совершенным продуктом, свободным от проблем, возникающих в ранних версиях.