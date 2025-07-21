Nikon создала собственную систему литографии DSP-100 для замены круглых «вафель»

Главное преимущество квадратных панелей — высокая эффективность. Из круглой 300-мм пластины можно получить только 4 компонента размером 100×100 мм, а с панели 600×600 мм — уже 36. Это значительно снижает потери материала.

Новая установка Nikon уже сейчас работает с панелями размером 510×515 мм и может обрабатывать до 50 единиц в час.

Nikon уже принимает заказы на DSP-100 и планирует начать поставки в рамках текущего финансового года, который завершится в марте 2026 года.