Noctua бесплатно поделилась дизайном решетки, чтобы сделать 120-мм кулер тихим

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Noctua также поделилась другими 3D-печатными конструкциями, такими как усилитель воздушного потока NV-AA1 и воздуховод NA-FD1.

Теперь у энтузиастов появилось еще больше инструментов для оптимизации своих систем.