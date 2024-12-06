Noctua бесплатно поделилась дизайном решетки, чтобы сделать 120-мм кулер тихим

Опубликовано 06 декабря 2024, 12:001 мин.
Noctua бесплатно поделилась дизайном решетки, чтобы сделать 120-мм кулер тихимЧтобы ничего вас не отвлекало
Noctua выпустила схему решетки для 120-мм вентилятора, позволяющий любому желающему распечатать его в 3D или вырезать лазером. Эта решетка, изначально созданная для блока питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, улучшает воздушный поток и снижает уровень шума примерно на 2 дБ по сравнению со стандартной решеткой блока питания.
© Noctua
Дизайн, представленный на сайте Printables, является бесплатным в соответствии с лицензией Creative Commons 4.0. Пользователи могут изменять и распространять его в некоммерческих целях при условии указания ссылки на Noctua.
Noctua также поделилась другими 3D-печатными конструкциями, такими как усилитель воздушного потока NV-AA1 и воздуховод NA-FD1.
Теперь у энтузиастов появилось еще больше инструментов для оптимизации своих систем.