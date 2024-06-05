Noctua делала ПК-кулер нового поколения 10 лет, и вот он выйдет в июне

Новый вентилятор обещает увеличить воздушный поток примерно на 13% и снизить уровень шума на два-три децибела на низких оборотах. Версия с круглой рамкой появится в продаже в июне, а квадратная — в сентябре. Версия Chromax. black ожидается в 1 квартале 2025 года, после еще одной проверки.

Кроме того, Noctua представит NH-D15 G2 — двухвентиляторный процессорный кулер с двумя башнями, оснащенный вентиляторами NF-A14×25 G2. Кулер оснащен восемью тепловыми трубками, модифицированной конструкцией со смещением и тремя версиями, адаптированными к различным давлениям крепления процессора для решения проблем деформации, особенно в случае процессоров Intel под сокет LGA 1700.