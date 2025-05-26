Noctua и Pulsar представили игровую мышь с вентилятором внутри

Внутри корпуса мыши размером 4×4 см установлен вентилятор Noctua, который почти не издаёт шума. Такая идея не нова, но раньше вентиляторы были громче и менее удобны. Мышь Pulsar Feinmann уже имела лёгкий корпус с отверстиями, через которые удобно охлаждаются руки, а теперь в этих отверстиях разместился компактный вентилятор.

Технически мышь остаётся мощной — сенсор с разрешением 32 000 DPI и скорость опроса 8000 Гц. Из-за вентилятора мышь стала немного тяжелее — 65 грамм, а время работы от батареи составляет около 10−11 часов.

Пока мышь есть только в виде прототипа и её можно было попробовать на выставке Computex 2025. Ожидается, что она появится в продаже уже в этом году. Оригинальная Feinmann стоит около 180 долларов. Новая версия может быть дороже.