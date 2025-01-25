Noctua предложила использовать свои ПК-кулеры для обогрева дома

Опубликовано 25 января 2025, 05:151 мин.
Noctua предложила использовать свои ПК-кулеры для обогрева домаУтверждает, что ее вентиляторы для ПК могут повысить эффективность отопления
Компания Noctua, известная своими ПК-кулерами, теперь продвигает свои вентиляторы для использования в отоплении дома. В своем блоге компания утверждает, что размещение ее вентиляторов рядом с радиаторами может помочь быстрее и эффективнее обогреть помещение, особенно при использовании низкотемпературных источников тепла, таких как тепловые насосы. Улучшая воздушный поток, эти вентиляторы помогают уменьшить количество холодных зон и предотвратить такие проблемы, как сырость или плесень, хвастается компания.
© Noctua
Компания утверждает, что использование 2-3 вентиляторов на радиатор может снизить расходы на отопление на 5-10 %. Стоимость установки таких вентиляторов для типичного радиатора составляет от 50 до 200 евро, в зависимости от модели и аксессуаров.
Хотя идея звучит многообещающе, вентиляторы Noctua могут не очень гармонично вписаться в домашний интерьер. Их фирменный коричневый или черный цвет может показаться непривлекательным в домашней обстановке, несмотря на их эффективность.