Noctua предложила использовать свои ПК-кулеры для обогрева дома

Компания утверждает, что использование 2-3 вентиляторов на радиатор может снизить расходы на отопление на 5-10 %. Стоимость установки таких вентиляторов для типичного радиатора составляет от 50 до 200 евро, в зависимости от модели и аксессуаров.

Хотя идея звучит многообещающе, вентиляторы Noctua могут не очень гармонично вписаться в домашний интерьер. Их фирменный коричневый или черный цвет может показаться непривлекательным в домашней обстановке, несмотря на их эффективность.