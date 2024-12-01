Nokia заменит оборудование Huawei в Германии на своё

Опубликовано 01 декабря 2024, 09:451 мин.
Nokia заменит оборудование Huawei в Германии на своёNokia выиграла сделку с Deutsche Telekom
Nokia заключила новый контракт с Deutsche Telekom на развертывание мобильной сети с использованием технологии Open Radio Access Network (ORAN) на более чем 3 000 объектов в Германии. Эта сделка знаменует возвращение Nokia в качестве ключевого поставщика для немецкого телекоммуникационного гиганта после того, как в 2017 году он выбрал Ericsson для части своей сети.
Развертывание сети последовало за успешным испытанием в прошлом году и уже идет в Нойбранденбурге, Северная Германия. Nokia заменит оборудование Huawei, которое было исключено из многих западных сетей из-за «соображений безопасности».
Использование технологии ORAN позволяет повысить гибкость и снизить затраты за счет интеграции облачного программного обеспечения и оборудования от нескольких поставщиков. Ericsson, заключившая крупные контракты с такими компаниями, как AT&T и MasOrange, также продвигает ORAN как «экономически эффективную альтернативу» традиционным сетевым системам.