Nokia заменит оборудование Huawei в Германии на своё

Развертывание сети последовало за успешным испытанием в прошлом году и уже идет в Нойбранденбурге, Северная Германия. Nokia заменит оборудование Huawei, которое было исключено из многих западных сетей из-за «соображений безопасности».

Использование технологии ORAN позволяет повысить гибкость и снизить затраты за счет интеграции облачного программного обеспечения и оборудования от нескольких поставщиков. Ericsson, заключившая крупные контракты с такими компаниями, как AT&T и MasOrange, также продвигает ORAN как «экономически эффективную альтернативу» традиционным сетевым системам.