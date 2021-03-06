Ноутбучную видеокарту NVIDIA RTX 3070 сравнили с настольной

Дело в том, что NVIDIA пришлось урезать характеристики ноутбучных видеокарт из-за высокого энергопотребления оригиналов. Специалисты издания TechSpot проверили, насколько сильно отличаются друг от друга настольная и мобильная GeForce RTX 3070. Стоит отметить, что в случае с ноутбучной версией оценивали видеокарты с разным TDP.

Тесты TechSpot показали, что настольная RTX 3070 на 30-35% в среднем быстрее мобильной 115-ваттной. В некоторых играх разница доходит даже до 50-60% в разрешении Full HD. Мобильная видеокарта с показателем 80 Вт медленнее настольной в полтора раза.