Компьютеры
Сегодня в 20:43
Ноутбучную видеокарту NVIDIA RTX 3070 сравнили с настольной
Первая намного слабее
NVIDIA выпустила разные версии новых видеокарт поколения Ampere для ноутбуков и настольных ПК. Специалисты сравнили обе версии модели RTX 3070.
Дело в том, что NVIDIA пришлось урезать характеристики ноутбучных видеокарт из-за высокого энергопотребления оригиналов. Специалисты издания TechSpot проверили, насколько сильно отличаются друг от друга настольная и мобильная GeForce RTX 3070. Стоит отметить, что в случае с ноутбучной версией оценивали видеокарты с разным TDP.
Тесты TechSpot показали, что настольная RTX 3070 на 30-35% в среднем быстрее мобильной 115-ваттной. В некоторых играх разница доходит даже до 50-60% в разрешении Full HD. Мобильная видеокарта с показателем 80 Вт медленнее настольной в полтора раза.