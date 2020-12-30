Ноутбучные и настольные видеокарты NVIDIA RTX 3000 сравнили по характеристикам
Как пишут СМИ, видеокарты Ampere для ноутбуков будут урезаны относительно настольных. Источники сообщили, что, например, мобильная GeForce RTX 3080 получит 6144 ядра CUDA. У настольной версии их насчитывается 8704. Также будет урезана шина до 256-разрядной, а память будет GDDR6 (а не GDDR6X). Зато ГБ обещают больше — 16 против 10. TDP, кстати, составит 115-150 Вт для обычной версии и 80-90 Вт для версии Max-Q. Журналисты предполагают, что мобильная RTX 3080 будет аналогичная по производительности настольной RTX 3070.
Что касается мобильной RTX 3070, то у неё будет 5120 ядер CUDA (а не 5888). Эту видеокарту, в свою очередь, сравнивают с настольной RTX 3060 Ti. TDP мобильной новинки будет равно 115-150 Вт и 80-90 Вт (Max-Q).
И наконец мобильная RTX 3060 получила 3072 ядра CUDA, 192-разрядную шину, 6 ГБ памяти, TDP на уровне 80-115 Вт и 60-70 Вт (Max-Q).