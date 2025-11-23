Ноутбучный видеокарта Intel Arc B390 показала более 7000 баллов в 3DMark

Опубликовано 23 ноября 2025, 21:201 мин.
Ноутбучный видеокарта Intel Arc B390 показала более 7000 баллов в 3DMarkРост свыше 60%
По данным инсайдера OneRaichu, новая интегрированная графика Intel Arc B390, основанная на архитектуре Xe3 для процессоров Panther Lake, демонстрирует “серьёзный скачок производительности”.
© Intel
В 3DMark Arc B390 превысила 7000 баллов — это более чем на 60% выше по сравнению с текущими решениями Intel. Для сравнения: самые мощные на данный момент интегрированные решения Intel — Arc 140T и 140V — показывают около 4200–4300 баллов.
Однако в категориях топовых интегрированных GPU, таких как AMD Radeon 8050S/8060S, новое решение Intel всё ещё уступает — но оно и не рассчитано на такую конкуренцию.
При этом отмечается, что в некоторых сценариях Arc B390 может приближаться по уровню к GeForce RTX 3050. Но данные пока “предварительные”: утечки не сопровождаются скриншотами, а тестировалась инженерная версия процессора.