Ноутбуки с RTX 4050, 4060 и 4070 сравнили по быстродействию в играх в 2025 г.

Игра The Last of US I шла с ультра-пресетом. Средний FPS здесь составлял 45 к/с (4050), 50 к/с (4060) и 82 к/с (4070).

Black Myth Wukong запускалась с высоким пресетом, Super Resolutiuon 75. В среднем в этой игре удалось получить 62 к/с (4050), 81 к/с (4060) и 86 к/с (4070).

В игре Cyberpunk Phantom Liberty на высоких настройках графики средняя частота кадров равнялась 53 к/с (4050), 72 к/с (4060) и 75 к/с (4070).

Counter Strike 2 тестировалась с графикой Very-High. Средняя производительность в ней находилась в районе 137 к/с (4050), 188 к/с (4060) и 167 к/с (4070).

В Warzone 3 с пресетом Extreme в среднем удалось получить 74 к/с (4050), 87 к/с (4060) и 100 к/с (4070).

Вывод

Во всех играх, кроме CS 2, видеокарта RTX 4070 была лучше остальных. В целом же разница по среднему FPS между ней и RTX 4050 составляла 40% (87 к/с и 62 к/с), а между ней и RTX 4060 — 13% (87 к/с и 77 к/с).

Характеристики ноутбука MSI Pulse 17- B13VGK-252IN:

Intel i7 13700H | 14 cores 20threads | up to 5.0Ghz; оперативная память 16GBx2 DDR5 Dual Channel RAM 5200MHz;

1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD; операционная система Windows 11.

Характеристики ноутбука Lenovo LOQ 83JC0046IN:

AMD Ryzen 7 7435HS | 8cores 16threads | up to 4.5Ghz; оперативная память 24GB DDR5 4800Mhz Dual Channel;

512GB NVMe M.2 SSD; операционная система Windows 11.

Характеристики ноутбука Lenovo Legion 5- 83DG004RIN: