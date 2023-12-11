Новая Acer RTX 4090 очень мощная, и не менее шумная

С точки зрения игровой производительности новинка почти не отличается от GeForce RTX 4090 Founders Edition. Вот что шокирует, так это его температура, которая в играх в среднем подскакивала до 75,8 °C, а видеопамять до 96 °C.

Как будто тепловой катастрофы недостаточно, приготовьтесь к оглушительному шуму - 44 дБа - это официально самый громкий RTX 4090 из всех, протестированных KitGuru. Интересно, что попытки снизить шум лишь приводили к большему нагреву GPU и памяти.