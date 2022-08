Новая бюджетка против очень старого флагмана: Radeon RX 6400 сравнили с GeForce GTX 980 в играх

Все игры запускались в разрешении 1080p. Среди них были Rainbow Six Extraction, Elden Ring, Assassins Creed: Valhalla, Dying Light 2, Destiny 2: Witch Queen, Cyberpunk 2077 (patch 1.5), Call of Duty: Warzone, God of War, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Resident Evil Village, Hitman 3, Watch Dogs: Legion, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Shadow of Tomb Raider, Fortnite, PUBG.

При этом GTX 980 проверялась с разгоном и без него, а RX 6400 - с использованием PCle 3.0 или 4.0.

В Call of Duty: Warzone с высокими настройками графики и DX12 средний FPS RX 6400 с PCIе 3.0 равнялся 52 к/с, с PCIe 4.0 - 60 к/с. Что касается GTX 980, то с разгоном она обеспечивала производительность в 71 к/с, без него - 67 к/с.

Forza Horizon 5 с DX12 и высоким пресетом шла со средней частотой кадров в пределах 68 к/с (PCIe 3.0) и 77 к/с (PCIe 4.0) у RX 6400, 58 к/с (без разгона) и 64 к/с (с разгоном) - у GTX 980.

Far Cry 6 запускалась на средних настройках и с DX12. RX 6400 обеспечивала в среднем 49 к/с и 64 к/с (PCIe 3.0 и 4.0 соответственно), а GTX 980 - 68 к/с и 74 к/с (без разгона и с разгоном).

В Shadow of Tomb Raider с TAA, DX12 и самыми высокими настройками графики удалось получить в среднем 47 (PCIe 3.0) и 57 к/с (PCIe 4.0) с RX 6400, 59 (без разгона) и 65 к/с (с разгоном) с GTX 980.

Fortnite шла со средними настройками, DX12 и дистанцией обзора (view distance) Epic. Средний FPS с RX 6400 здесь равнялся 55 к/с (PCIe 3.0) и 62 к/с (PCIe 4.0), с GTX 980 - 92 и 101 к/с (без разгона/с разгоном).

PUBG запускалась с DX11 и высоким пресетом. В ней средняя частота кадров составляла с RX 6400 - 51 и 57 к/с (PCIe 3.0 и 4.0), с GTX 980 - 90 и 98 к/с (баз разгона/с разгоном).

Остальные результаты тестирования вы можете увидеть ниже.