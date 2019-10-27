Новая «бюджетная» видеокарта NVIDIA оказалась не такой уж дешёвой

На JD.com представлена модель под названием MSI GTX 1660 Super 6G. Стоимость её составляет $340, что больше ожидаемого. Согласно ранним слухам, видеокарта должна была получить цену $229. Интересно, что по предзаказу JD.com предлагает GPU по сниженной стоимости — за $285.

Журналисты отмечают, что розничная цена новинки практически равна цене GeForce GTX 1660 Ti. Да и по производительности разница между этими двумя моделями совсем небольшая.

В любом случае, стоит дождаться официальной презентации GeForce GTX 1660 Super, которая состоится 29 октября. Тогда и узнаем, не пытались ли обмануть покупателей китайские продавцы.