Новая флагманская видеокарта NVIDIA будет в два раза быстрее RTX 3090 в играх

Сегодня в 16:21
1 мин.
Новая флагманская видеокарта NVIDIA будет в два раза быстрее RTX 3090 в играхПри разрешении 4K
Стало известно, что полный графический процессор NVIDIA AD102 в два раза быстрее GPU RTX 3090 в игре Control в качестве 4K. Этот чип может лечь в основу топовой модели.
GPU AD102 содержит 18 432 ядра CUDA, это на 12,5% больше, чем у RTX 4090. Графический процессор может лечь в основу модели RTX 4090 Ti. Однако есть шанс, что NVIDIA выпустить вообще новую модель TITAN.
Утверждается, что полноценный AD102 предлагает более 160 fps в игре Control на разрешении 4K с трассировой лучей и DLSS. Также известно, что образец имел очень высокое энергопотребление. Ранее уже появлялись слухи, что полный AD102 может потреблять до 800 Вт.