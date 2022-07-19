Новая флагманская видеокарта NVIDIA будет в два раза быстрее RTX 3090 в играх

GPU AD102 содержит 18 432 ядра CUDA, это на 12,5% больше, чем у RTX 4090. Графический процессор может лечь в основу модели RTX 4090 Ti. Однако есть шанс, что NVIDIA выпустить вообще новую модель TITAN.

Утверждается, что полноценный AD102 предлагает более 160 fps в игре Control на разрешении 4K с трассировой лучей и DLSS. Также известно, что образец имел очень высокое энергопотребление. Ранее уже появлялись слухи, что полный AD102 может потреблять до 800 Вт.