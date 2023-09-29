Компьютеры
17:00, 29 сентября 2023
1 мин.

Новая MacOS Sonoma пришла в Россию, но стоит ли вам обновляться

И как сделать это «безболезненно»

Выпущена macOS 14, известная как Sonoma, которая предлагает пользователям ряд новых возможностей, включая интерактивные виджеты, игровой режим, более 100 обоев и «скринсейверов». Однако решение о том, стоит ли сразу устанавливать новую операционную систему, зависит от конкретной ситуации.

В период бета-тестирования с июня по сентябрь Sonoma работала относительно стабильно, проблем было зафиксировано минимальное количество. Хотя релиз-кандидат был признан очень стабильным, перед обновлением следует учесть некоторые моменты.

Если у вас есть опасения по поводу совместимости приложений или возможных мелких ошибок, возможно, имеет смысл дождаться первого обновления macOS Sonoma. Убедитесь в совместимости важных приложений с Sonoma.

Если вы спокойно относитесь к возможности столкнуться с небольшими проблемами, то можете смело переходить на Sonoma.

Всегда помните, что перед установкой новой macOS необходимо создать свежую резервную копию.

Кроме того, можно установить новую ОС на отдельный загрузочный USB-накопитель.

Новости партнеров
Новости партнеров