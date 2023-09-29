Новая MacOS Sonoma пришла в Россию, но стоит ли вам обновляться

Новая MacOS Sonoma пришла в Россию, но стоит ли вам обновлятьсяИ как сделать это «безболезненно»
Выпущена macOS 14, известная как Sonoma, которая предлагает пользователям ряд новых возможностей, включая интерактивные виджеты, игровой режим, более 100 обоев и «скринсейверов». Однако решение о том, стоит ли сразу устанавливать новую операционную систему, зависит от конкретной ситуации.
В период бета-тестирования с июня по сентябрь Sonoma работала относительно стабильно, проблем было зафиксировано минимальное количество. Хотя релиз-кандидат был признан очень стабильным, перед обновлением следует учесть некоторые моменты.
Если у вас есть опасения по поводу совместимости приложений или возможных мелких ошибок, возможно, имеет смысл дождаться первого обновления macOS Sonoma. Убедитесь в совместимости важных приложений с Sonoma.
Если вы спокойно относитесь к возможности столкнуться с небольшими проблемами, то можете смело переходить на Sonoma.
Всегда помните, что перед установкой новой macOS необходимо создать свежую резервную копию.
Кроме того, можно установить новую ОС на отдельный загрузочный USB-накопитель.