Новая MacOS Sonoma пришла в Россию, но стоит ли вам обновляться

В период бета-тестирования с июня по сентябрь Sonoma работала относительно стабильно, проблем было зафиксировано минимальное количество. Хотя релиз-кандидат был признан очень стабильным, перед обновлением следует учесть некоторые моменты.

Если у вас есть опасения по поводу совместимости приложений или возможных мелких ошибок, возможно, имеет смысл дождаться первого обновления macOS Sonoma. Убедитесь в совместимости важных приложений с Sonoma.

Если вы спокойно относитесь к возможности столкнуться с небольшими проблемами, то можете смело переходить на Sonoma.

Всегда помните, что перед установкой новой macOS необходимо создать свежую резервную копию.

Кроме того, можно установить новую ОС на отдельный загрузочный USB-накопитель.