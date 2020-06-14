Новая ошибка в Windows 10 бесконечно обновляет драйвера

Некоторые пользователи сообщили, что Центр обновления Windows стал многократно пытаться установить старые версии драйверов Intel Corporation Display. То есть система пытается установить некоторые драйвера, даже если последние их версии уже есть на компьютере. Так Windows «застревает» в цикле установок.

Сообщается, что проблема возникла после апдейта May 2020 (v2004). Пользователи пишут, что её можно исправить. Для этого нужно просто пойти в Параметры > Обновление и безопасность > Устранение неполадок. Там следует выбрать Центр обновления Windows и Запустить средство устранения неполадок. Microsoft также рекомендует пользователям очистить кэш Центра обновления Windows. Если проблема остётся, то можно удалить драйвер и перезагрузить систему.