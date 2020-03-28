Новая ошибка Windows усложнила работу из дома

Ошибка касается актуальной операционной системы Windows 10. В сети сообщают о влиянии бага на Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Office, Outlook, Internet Explorer 11. Но этим список может не ограничиваться. Важно то, что данные приложения используют многие люди, в том числе те, кто перешёл на удалённую работу из-за пандемии.

Похоже, что ошибка затрагивает пользователей, которые обновляли систему после 27 февраля. Microsoft утверждает, что проблема касается компьютеров, которые используют прокси или VPN. А это опять же весьма распространено при удалённой работе.

Устройства, использующие прокси, могут показывать ограниченный доступ к интернету или же его отсутствие в Network Connectivity Status Indicator (NCSI). Компьютеры с этой проблемой также могут испытывать трудности с доступом в сеть при использовании приложений, которые работают с WinHTTP или WinInet.

Специалисты Microsoft говорят, что решить проблему можно обычной перезагрузкой ПК. Стандартное решение для Windows.