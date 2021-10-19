Новая система Google превращает маломощные ноутбуки в быстрые за счёт постоянного доступа к интернету. Как это работает на деле?Об этом рассказал пользователь «Хабра»
Автор материала решил обновить старую модель ноутбука Acer Aspire One 522 на базе процессора AMD C50 и 1 ГБ оперативной памяти, установив на него облачную операционную систему CloudReady. Напомним, что эта ОС разрабатывалась компанией Neverware с 2015 года, а в декабре 2020 года Google поглотила эту организацию. Создана система на основе Chromium OS, но предназначена она для слабых с точки зрения мощности ноутбуков.
Для установки CloudReady на компьютер нужны будут флешка (на 8 ГБ) и Chromebook Recovery Utility от Google (можно найти на официальном сайте Chrome). После запуска последней программы нужно нажать на «Восстановление», затем на шестерёнку вверху, после этого выбрать «Использовать локальный образ». Когда всё загрузится на флешку, установить на ноутбук всё можно через учётную запись Google (правой кнопкой кликнуть по панели справа, где находятся часы, выбрать Install OS).
Далее пользователь поделился впечатлениями о дизайне, интерфейсе и скорости работы операционной системы. В плане оформления он подчеркнул лаконичность: в нижней части есть панель, напоминающая док на MacOS, есть возможность искать приложения и программы, по умолчанию установлены камера, браузер и пр. Настроек не так много, окошко с параметрами напоминает аналогичное в Google Chrome.
В плане быстродействия CloudReady удивила автора: всё стало работать быстро, даже то, с чем раньше были проблемы. Единственный минус операционной системы в том, что она строится вокруг браузера и пользоваться можно лишь онлайн-ресурсами, веб-приложениями. И только при наличии подключения к интернету. Вне подключения к Сети запускается лишь файловый менеджер Files.
По мнению пользователя CyberPunk, устанавливать на ноутбук подобную операционную систему есть смысл только в том случае, если доступ к интернету будет постоянным и стабильным и если работать нужно только с веб-ресурсами.