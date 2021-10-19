Новая система Google превращает маломощные ноутбуки в быстрые за счёт постоянного доступа к интернету. Как это работает на деле?

Далее пользователь поделился впечатлениями о дизайне, интерфейсе и скорости работы операционной системы. В плане оформления он подчеркнул лаконичность: в нижней части есть панель, напоминающая док на MacOS, есть возможность искать приложения и программы, по умолчанию установлены камера, браузер и пр. Настроек не так много, окошко с параметрами напоминает аналогичное в Google Chrome.

В плане быстродействия CloudReady удивила автора: всё стало работать быстро, даже то, с чем раньше были проблемы. Единственный минус операционной системы в том, что она строится вокруг браузера и пользоваться можно лишь онлайн-ресурсами, веб-приложениями. И только при наличии подключения к интернету. Вне подключения к Сети запускается лишь файловый менеджер Files.

По мнению пользователя CyberPunk, устанавливать на ноутбук подобную операционную систему есть смысл только в том случае, если доступ к интернету будет постоянным и стабильным и если работать нужно только с веб-ресурсами.