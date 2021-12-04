Новая версия старой видеокарты NVIDIA RTX 2060 окажется недешёвой

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Новая версия старой видеокарты NVIDIA RTX 2060 окажется недешёвойПоявилась новая информация о 12-ГБ модели
Стало известно, что переиздание видеокарты NVIDIA RTX 2060 с 12 ГБ памяти не выйдет в версии Founders Edition.
Сама NVIDIA также без лишнего шума написала, что «цена (на видеокарту) будет варьироваться в зависимости от конкретной модели и региона. Это премиум-версия RTX 2060 6 ГБ, и мы ожидаем, что цена будет отражать это. Пожалуйста, свяжитесь с нашими партнёрами AIC для получения подробной информации о продуктах и ценах».
Компания также подтвердила, что карта имеет 2176 ядер CUDA и, по сути, является RTX 2060 SUPER с более низкой пропускной способностью памяти.
Запуск через партнёров означает, что видеокарта точно не будет дешёвой. В её конечную стоимость войдёт марша для партнёров. Да и в целом из-за ситуации на рынке цена не может низкой.
NVIDIA RTX 2060 12 ГБ официально выходит 7 декабря.
Источник: Videocardz