Новая версия старой видеокарты NVIDIA RTX 2060 окажется недешёвой

Сама NVIDIA также без лишнего шума написала, что «цена (на видеокарту) будет варьироваться в зависимости от конкретной модели и региона. Это премиум-версия RTX 2060 6 ГБ, и мы ожидаем, что цена будет отражать это. Пожалуйста, свяжитесь с нашими партнёрами AIC для получения подробной информации о продуктах и ценах».

Компания также подтвердила, что карта имеет 2176 ядер CUDA и, по сути, является RTX 2060 SUPER с более низкой пропускной способностью памяти.

Запуск через партнёров означает, что видеокарта точно не будет дешёвой. В её конечную стоимость войдёт марша для партнёров. Да и в целом из-за ситуации на рынке цена не может низкой.

NVIDIA RTX 2060 12 ГБ официально выходит 7 декабря.