Новая видеокарта AMD оказалась не так уж эффективна в майнинге

Авторы портала AdoredTV говорят, что сообщения о высокой энергоэффективности Radeon RX 6600 XT в майнинге Ethereum не совсем соответствует действительности.

Ранее один блогер показал, как можно настроить видеокарту для добычи криптовалюты. Он снизил частоту GPU до 1,2 ГГц и увеличил частоту памяти карты до 2,2 ГГц. Это сократило энергопотребление карты до 55 Вт. Производительность майнинга в итоге составила в 32 Мхеш/сек.

На AdoredTV отмечают, что серия Radeon RX 6000 не сообщает общий показатель энергопотребления Total Board Power (TBP). Указывается лишь мощность ASIC, то есть показатель энергопотребления графического чипа и видеопамяти GDDR6.

Если измерять с учётом этого, энергопотребление Radeon RX 6600 XT оказывается на уровне 75 Вт. Так коэффициент её производительности на ватт (PPW) аналогичен моделям Radeon RX 6800 и Radeon RX 5700 XT.