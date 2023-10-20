Компьютеры
17:45, 20 октября 2023
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Новая видеокарта AMD Radeon Pro W7700 получит 16 ГБ памяти

Но это пока единственная доступная информация

В недавнем анонсе серии Threadripper 7000 компания AMD тонко намекнула на грядущее пополнение в линейке GPU. Серия видеокарт PRO, предназначенная для систем высокого класса, в настоящее время состоит из четырех моделей. Однако предстоящий выпуск Radeon PRO W7700 должен заполнить заметный пробел в спецификациях.

Хотя в пресс-релизе, посвященном рабочей станции Dell Precision 7875, компания AMD подтвердила наличие у Radeon PRO W7700 16 ГБ памяти, остальные технические характеристики остались под секретом.

Новая видеокарта AMD Radeon Pro W7700 получит 16 ГБ памяти
© VideoCardz

Вполне вероятно, что карта будет оснащена Navi 32, который недавно был представлен вместе с видеокартами Radeon RX 7800XT и RX 7700 XT, ориентированными на геймеров. Хотя точные характеристики потоковых процессоров PRO W7700 пока не раскрываются.

AMD не сообщила точную дату выхода карты, ожидается, что она будет представлена вместе с новой серией процессоров HEDT, запланированной на 21 ноября.

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