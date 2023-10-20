Новая видеокарта AMD Radeon Pro W7700 получит 16 ГБ памяти

Вполне вероятно, что карта будет оснащена Navi 32, который недавно был представлен вместе с видеокартами Radeon RX 7800XT и RX 7700 XT, ориентированными на геймеров. Хотя точные характеристики потоковых процессоров PRO W7700 пока не раскрываются.

AMD не сообщила точную дату выхода карты, ожидается, что она будет представлена вместе с новой серией процессоров HEDT, запланированной на 21 ноября.