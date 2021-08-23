Новая видеокарта AMD RX 6600 сравнится по производительности с NVIDIA RTX 3060

Стоит отметить, что не-XT вариант Radeon RX 6600 уже неоднократно появлялся в утечках. Есть информация, что модель будет выпущена в сентябре. Однако нам уже известны некоторые характерстики видеокарты. Она будет иметь в своём составе графический процессор Navi 23 XL, который будет предлагать 1792 потоковых процессора, то есть столько же, сколько Radeon Pro W6600. Размер памяти неизвестен, но следует ожидать 8 ГБ или 4 ГБ.

Всё это позволяет смоделировать производительность видеокарты, используя знания о других моделях на Navi 23 XL, например о Radeon Pro W6600. Эксперт решил модифицировать и разогнать этот графический процессор, чтобы имитировать производительность RX 6600 не-XT.

Согласно результатам симуляции, видеокарта будет потреблять около 123 Вт в играх — почти на 42 Вт меньше, чем GeForce RTX 3060. Что касается производительности, то у Radeon RX 6600 она будет незначительно отставать — на 4% в разрешении 1080p.

Предполагается, что видеокарта будет стоить $300-330.