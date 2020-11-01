Новая видеокарта Intel для ноутбуков показала производительность на уровне NVIDIA MX 450

Тест проходил ноутбук Acer Swift S3x с Iris Xe Max внутри. В 3DMark Time Spy видеокарта набрала 1826 баллов, а в 3DMark Fire Strike — 6611 балл. Стоит отметить, что эти результаты могут не отражать реальную производительность видеокарты, поскольку драйверы могли работать некорректно.

В целом, Iris Xe Max по производительности находится где-то рядом с NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile, GTX 970M и MX 450. Последняя видеокарта, пожалуй, наиболее хорошо подходит для сравнения. Она относится к моделям начального уровня производительности для ноутбуков. Таковой можно назвать и Iris Xe Max.