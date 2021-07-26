Новая видеокарта Intel оказалась слабее самых дешёвых моделей NVIDIA

Как видите, частота кадров в играх в случае с новой видеокартой Intel оказалась даже ниже, чем у выпущенной в 2017 году сверхбюджетной NVIDIA GT 1030, созданной даже не для игр, а для видеовывода на мониторы в офисных компьютерах.

На Intel Iris Xe не запустились такие популярные игры, как Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Это говорит о том, что детище Asus не подходит для современных игр и может конкурировать только с устаревшими видеокартами для компьютеров или мобильных графических процессоров.