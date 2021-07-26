Новая видеокарта Intel оказалась слабее самых дешёвых моделей NVIDIA

Новая видеокарта Intel оказалась слабее самых дешёвых моделей NVIDIAТребовательные современные игры не запустились
Как пишет tom Hardware при слабых, нетребовательных настройках тест прошел успешно: частота кадров достигла 60 к/с. Это высокая скорость и большой запас обработки графики. Но когда были запущены высокие настройки, карта показала очень низкое быстродействие — 29 к/с.
Как видите, частота кадров в играх в случае с новой видеокартой Intel оказалась даже ниже, чем у выпущенной в 2017 году сверхбюджетной NVIDIA GT 1030, созданной даже не для игр, а для видеовывода на мониторы в офисных компьютерах.
На Intel Iris Xe не запустились такие популярные игры, как Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Это говорит о том, что детище Asus не подходит для современных игр и может конкурировать только с устаревшими видеокартами для компьютеров или мобильных графических процессоров.