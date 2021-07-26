Компьютеры
Вчера в 23:17

Новая видеокарта Intel оказалась слабее самых дешёвых моделей NVIDIA

Требовательные современные игры не запустились
Интернет-издание tom Hardware протестировало новую видеокарту Intel Iris Xe (DG1) от Asus. Тесты показали, что этот продукт не в состоянии справиться с множеством современных игр. Тесты проходили при настройках графики игр в 720p и 1080p — низкие и высокие настройки соответственно.
Новая видеокарта Intel оказалась слабее самых дешёвых моделей NVIDIA

Как пишет tom Hardware при слабых, нетребовательных настройках тест прошел успешно: частота кадров достигла 60 к/с. Это высокая скорость и большой запас обработки графики. Но когда были запущены высокие настройки, карта показала очень низкое быстродействие — 29 к/с.

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Как видите, частота кадров в играх в случае с новой видеокартой Intel оказалась даже ниже, чем у выпущенной в 2017 году сверхбюджетной NVIDIA GT 1030, созданной даже не для игр, а для видеовывода на мониторы в офисных компьютерах.

На Intel Iris Xe не запустились такие популярные игры, как Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk 2077. Это говорит о том, что детище Asus не подходит для современных игр и может конкурировать только с устаревшими видеокартами для компьютеров или мобильных графических процессоров.