Новая видеокарта NVIDIA будет потреблять на 25% больше энергии, чем прошлое поколение

Источники сообщают, что RTX 3090 будет иметь значительно увеличенную TGP (Total Graphics Power) до 350 Вт. То есть энергопотребление всей видеокарты будет достаточно высоким. У модели прошлого поколения RTX 2080 Ti максимальный показатель TGP в некоторых вариантах составлял 260 Вт. То есть разница составляет примерно 25%.

Сообщается, что показатель TDP (Thermal Design Power) у RTX 3090, который характеризует только потребление GPU, равен 230 Вт. Эти данные разнятся с более ранними.

Источники полагают, что такое значительное увеличение энергопотребления видеокарты будет сопровождаться серьёзным приростом производительности.