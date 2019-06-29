Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super уничтожила Radeon RX 5700 XT в играх

В сети появились данные игрового бенчмарка Final Fantasy XV по видеокарте NVIDIA. Она набрала там 7579 баллов, в то время, как показатель Radeon RX 5700 XT равен 5473 баллам. Таким образом, GeForce RTX 2070 Super по скорости близка к старшей GeForce RTX 2080 (8030 баллов).

Вчера также стала известна возможная стоимость GeForce RTX 2070 Super. Её цена будет колебаться в пределах $500. Radeon RX 5700 XT при этом официально стоит на $50 больше.

Напомним, презентация графического ускорителя от NVIDIA состоится 2 июля. Вместе с ним презентуют ещё две модели с приставкой Super.