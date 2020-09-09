Новая видеокарта NVIDIA идеально подошла для добычи криптовалюты

Сообщается, что мощность видеокарты достигает 115 Mh/s. Это значит, что она может за одну секунду сгенерировать 115 млн различных комбинаций чисел для поиска хеша, который будет соответствовать всем заданным сетью параметрам. Чем выше данный показатель, тем меньше времени майнеру нужно для нахождения блоков. Отмечается, что это внушительный показатель для видеокарты стоимостью $700.

На китайских форумах уже появились сообщения о том, что майнеры начали складировать у себя видеокарты GeForce RTX 3080. Нюанс в том, что официальные продажи модели начнутся лишь 17 сентября. Откуда майнеры достали видеокарты — загадка.