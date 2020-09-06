Новая видеокарта RTX 3080 оказалась на 68% быстрее старой RTX 2080

Выпуск RTX 3080 должен состояться 17 сентября. Тем не менее, источники уже поделились результатами тестов. Конечно, надо учитывать, что бенчмарки OpenCL и CUDA не могут отразить реальной игровой производительности видеокарты. Впрочем, нам про неё уже известно, что она высока.

Итак, как мы уже упоминали, по результатам тестов CUDA видеокарта RTX 3080 в среднем оказалась на 68% быстрее GeForce RTX 2080 и на 38% быстрее GeForce RTX 2080 Ti.

Что касается OpenCL, то здесь GeForce RTX 3080 снова была в среднем на 68% быстрее, чем RTX 2080, а RTX 2080 Ti обогнала и вовсе на 41%.