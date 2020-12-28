Компьютеры
Сегодня 16:28
Новая Windows будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима
Windows 10X
Microsoft сейчас работает над новой версией Windows 10 под названием Windows 10X. Эта операционная система будет предназначена в том числе для устройств с двумя экранами. Стало известно, что операционка будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима.
Сообщается, что официальный релиз Windows 10X состоится во втором квартале 2021 года. Согласно новому отчёту, операционная система получит функцию Modern Standby, которая позволяет мгновенно начать пользоваться компьютером, если он был в спящем режиме.
Сейчас для большинства ноутбуков на Windows требуется некоторое время, чтобы «проснуться». С новым режимом устройства будут возобновлять работу сразу при открывании крышки.
В Windows 10X будет ещё одно нововведение — функция постоянного подключения, благодаря которой приложения будут работать фоново даже в спящем режиме.