Новая Windows будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима

Сообщается, что официальный релиз Windows 10X состоится во втором квартале 2021 года. Согласно новому отчёту, операционная система получит функцию Modern Standby, которая позволяет мгновенно начать пользоваться компьютером, если он был в спящем режиме.

Сейчас для большинства ноутбуков на Windows требуется некоторое время, чтобы «проснуться». С новым режимом устройства будут возобновлять работу сразу при открывании крышки.

В Windows 10X будет ещё одно нововведение — функция постоянного подключения, благодаря которой приложения будут работать фоново даже в спящем режиме.