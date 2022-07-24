Новейшая оперативная память будет делать грядущие процессоры Intel на 11-20% быстрее

Результаты тестов 16-ядерного процессора Core i7-13700K появились на сайте Geekbench. Он был протестирован с разными типами памяти и двумя почти идентичными материнскими платами: ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E и ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5, единственное отличие — поддерживаемая память.

Лучший результат был достигнут с 32 ГБ памяти DDR5-5200, а вот в сочетании с DDR4-3600 получилось не так впечатляюще. Одно только это изменение обеспечило почти 20-процентное улучшение результатов многоядерного теста, но при этом незначительно снизило результат в одноядерном.

Интересно, что буквально два дня назад появилась очень похожая утечка с 14-ядерным процессором Core i5-13600K. Его тоже протестировали с типами памяти DDR5 или DDR4. И снова система с DDR5 оказалась быстрее, хотя и всего на 11%.