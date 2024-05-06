Новейшая память работала при температуре 600 °C в течение 60 часов

Помимо суровых условий, ферродиодная память открывает возможности для вычислений с использованием искусственного интеллекта. Интеграция памяти непосредственно в процессорный чип позволит значительно ускорить обработку данных, что особенно важно для сложных задач ИИ.

Технология многообещающая, но ее доступность остается под вопросом. Тем не менее, этот прорыв открывает дорогу в будущее, где вычисления смогут продвинуться на «немыслимые ранее территории», отмечают эксперты.