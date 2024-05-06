Новейшая память работала при температуре 600 °C в течение 60 часов

Опубликовано 06 мая 2024, 05:15
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Новейшая память работала при температуре 600 °C в течение 60 часовАдское пламя не помеха
Исследователи из Университета Пенсильвании представили прорывной тип памяти, который может выдерживать палящие 600 °C в течение более 60 часов. В этой памяти типа «ферродиод» используется специальный материал (AIScN), который сохраняет данные даже после экстремального теплового воздействия.
Эта инновация открывает путь к «вычислениям в экстремальных условиях». Представьте себе использование мощных компьютеров для глубоководных исследований или космических полетов, где традиционная электроника просто расплавится.
Помимо суровых условий, ферродиодная память открывает возможности для вычислений с использованием искусственного интеллекта. Интеграция памяти непосредственно в процессорный чип позволит значительно ускорить обработку данных, что особенно важно для сложных задач ИИ.
Технология многообещающая, но ее доступность остается под вопросом. Тем не менее, этот прорыв открывает дорогу в будущее, где вычисления смогут продвинуться на «немыслимые ранее территории», отмечают эксперты.