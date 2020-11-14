Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 6800 обошла конкурента NVIDIA в тесте

Несмотря на то, что бенчмарк определяет видеокарту как GPU семейства Navi 21, на самом деле была протестирована Radeon RX 6800.

В тестовой платформе был 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X с матплатой MSI MEG X570 GODLIKE.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 набрала 14 635 баллов с применением DirectX 12. Этот результат ниже, чем у GeForce RTX 2080 Ti, но всё ещё лучше, чем у Geforce RTX 3070.

Напомним, запуск Radeon RX 6800 состоится уже 18 ноября. Видеокарта оценена в $580.