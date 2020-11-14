Компьютеры
Сегодня 15:45
Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 6800 обошла конкурента NVIDIA в тесте
RTX 3070
В бенчмарке Basemark появились результаты тестов новейшей видеокарты AMD Radeon RX 6800. Она получила больше баллов, чем конкурент NVIDIA Geforce RTX 3070.
Несмотря на то, что бенчмарк определяет видеокарту как GPU семейства Navi 21, на самом деле была протестирована Radeon RX 6800.
В тестовой платформе был 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X с матплатой MSI MEG X570 GODLIKE.
Видеокарта AMD Radeon RX 6800 набрала 14 635 баллов с применением DirectX 12. Этот результат ниже, чем у GeForce RTX 2080 Ti, но всё ещё лучше, чем у Geforce RTX 3070.
Напомним, запуск Radeon RX 6800 состоится уже 18 ноября. Видеокарта оценена в $580.