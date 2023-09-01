Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7800XT недалеко ушла от RX 6800XT в тестах

Согласно утечке, RX 7700 XT должна набрать в тесте 3DMark Time Spy GPU около 17 000 баллов. Это означает 30% улучшение по сравнению с существующей моделью RX 6700.

Кроме того, ожидается, что RX 7800XT ядрами в том же тесте достигнет 19000 баллов, что свидетельствует о 12%-ном приросте производительности по сравнению с 7700, но при этом на пару сотен баллов ниже результатов RX 6800 XT.