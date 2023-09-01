Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7800XT недалеко ушла от RX 6800XT в тестах

Новейшая видеокарта AMD Radeon RX 7800XT недалеко ушла от RX 6800XT в тестахИ то в худшую сторону
Недавняя утечка пролила свет на готовящуюся к выпуску 6 сентября видеокарту AMD Radeon RX 7800 XT. Утечка, полученная от источника Kopite7kimi, свидетельствует о том, что эта видеокарта будет обладать приростом производительности, но не таким уж и сильным.
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Согласно утечке, RX 7700 XT должна набрать в тесте 3DMark Time Spy GPU около 17 000 баллов. Это означает 30% улучшение по сравнению с существующей моделью RX 6700.
Кроме того, ожидается, что RX 7800XT ядрами в том же тесте достигнет 19000 баллов, что свидетельствует о 12%-ном приросте производительности по сравнению с 7700, но при этом на пару сотен баллов ниже результатов RX 6800 XT.
Точные результаты RX 7800 XT пока не разглашаются, но очевидно, что они, скорее всего, окажутся в диапазоне этих цифр. При цене 499 долларов этот графический процессор призван заменить RX 6800 XT (цена которой около 510 долларов), но стоит ли его брать при таких результатах – решать вам.