Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3070 по скорости не превзошла старую RTX 2080 Ti

Издание VideoCardz пообщалось со многими обзорщиками и пришло к выводу, что грядущая модель лишь немного быстрее 2080 Ti в играх, а в синтетических тестах и вовсе выдаёт схожую производительность.

В тесте 3DMark Fire Strike Ultra RTX 3070 набрала 8749 баллов, а в Fire Strike Extreme — 17 115 баллов. В режиме Time Spy Extreme видеокарта получила 6907 баллов, а в бенчмарке трассировки лучей — 8324 балла.

А вот и сравнительная таблица по тесту Ashes of the Singularity. По ней видно, что RTX 3070 и RTX 2080 Ti идут вровень.