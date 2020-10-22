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Сегодня 17:29
Новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3070 по скорости не превзошла старую RTX 2080 Ti
По крайней мере в синтетических тестах
Кажется, новейшая видеокарта NVIDIA RTX 3070 будет близка по производительности к старой RTX 2080 Ti. Данные говорят, что прироста скорости ждать не приходится.
Издание VideoCardz пообщалось со многими обзорщиками и пришло к выводу, что грядущая модель лишь немного быстрее 2080 Ti в играх, а в синтетических тестах и вовсе выдаёт схожую производительность.
В тесте 3DMark Fire Strike Ultra RTX 3070 набрала 8749 баллов, а в Fire Strike Extreme — 17 115 баллов. В режиме Time Spy Extreme видеокарта получила 6907 баллов, а в бенчмарке трассировки лучей — 8324 балла.
А вот и сравнительная таблица по тесту Ashes of the Singularity. По ней видно, что RTX 3070 и RTX 2080 Ti идут вровень.