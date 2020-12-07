Новейшие и дефицитные видеокарты NVIDIA украли прямо с завода

Сообщается, что общая стоимость украденных видеокарт составляет 2,2 млн юаней (около $337 тысяч). Скорее всего, в коробках было не по одной видеокарте. Учитывая цену GeForce RTX 3090, можно предположить, что MSI лишилась примерно 225 видеокарт.

Производитель уже обратился в полицию и пообещал вознаграждение в $15 тысяч за информацию о преступниках. Как именно злоумышленникам удалось украсть такую большую партию видеокарт, не сообщается.

Напомним, что новые модели NVIDIA находятся в дефиците. Ранее финансовый директор компании заявила, что стабилизации ситуации не стоит ждать до апреля 2021 года.