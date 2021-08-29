Новейшие процессоры Intel не избавились от недостатков предыдущего поколения

Если верить результатам теста, Intel Core 12-го поколения будут так же много нагреваться и потреблять энергию, как CPU предыдущего поколения. Это стало понятно из заявления менеджера отдела Lenovo, который поделился результатами стресс-теста. По его словам, в сборке с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3090 «был ещё один компонент, которому нужно 350 Вт для того, чтобы работать на полную». Легко догадаться, что это процессор.

Он же показал в стресс-тесте AIDA64 пиковую температуру в 93 градуса по Цельсию. Средняя температура составила 86 градусов по Цельсию. Неизвестно, какая система охлаждения использовалась.

Скорее всего, тестировалась топовая модель линейки, однако конкретных названий не говорили.