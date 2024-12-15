Новейшие процессоры Intel Panther Lake на узле 18А уже в руках крупных клиентов

Опубликовано 15 декабря 2024, 06:001 мин.
Новейшие процессоры Intel Panther Lake на узле 18А уже в руках крупных клиентовВключены у восьми заказчиков
Процессоры Intel Panther Lake, построенные на флагманском узле 18A, уже включены в сеть у восьми заказчиков. Что подтвердили врио главы компании Мишель Джонстон Холтхаус и Дэвид Зинснер. Это произошло в то время, когда Intel пытается устранить сомнения, связанные с состоянием технологического процесса 18A и планами компании по выходу из этого кризиса.
Panther Lake, входящий в линейку Core Ultra 300, последует за процессорами Arrow Lake и будет запущен в 2025 году. Чипы разработаны с прицелом на мобильные устройства и будут в значительной степени опираться на собственное производство Intel, причем более 70% из них будут собираться внутри компании. По слухам, процессоры будут оснащены P-ядрами Cougar Cove и E-ядрами Skymont, а также 12 ядрами Xe3 iGPU, что может дать Intel преимущество в графике перед AMD.
Архитектура Panther Lake также будет интегрировать контроллер памяти в вычислительную плитку, чтобы решить проблемы с задержками, наблюдаемые в Arrow Lake.
Успех Intel на 18A имеет решающее значение для ее будущего, поскольку компания стремится уменьшить зависимость от TSMC.