Новейшие процессоры Intel Panther Lake на узле 18А уже в руках крупных клиентов

Panther Lake, входящий в линейку Core Ultra 300, последует за процессорами Arrow Lake и будет запущен в 2025 году. Чипы разработаны с прицелом на мобильные устройства и будут в значительной степени опираться на собственное производство Intel, причем более 70% из них будут собираться внутри компании. По слухам, процессоры будут оснащены P-ядрами Cougar Cove и E-ядрами Skymont, а также 12 ядрами Xe3 iGPU, что может дать Intel преимущество в графике перед AMD.

Архитектура Panther Lake также будет интегрировать контроллер памяти в вычислительную плитку, чтобы решить проблемы с задержками, наблюдаемые в Arrow Lake.

Успех Intel на 18A имеет решающее значение для ее будущего, поскольку компания стремится уменьшить зависимость от TSMC.