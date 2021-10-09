Новейший флагманский процессор Intel стал самым быстрым в тестах

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Новейший флагманский процессор Intel стал самым быстрым в тестахВ однопоточном режиме
В сеть попали последние результаты тестов флагманского процессора Intel Core i9-12900K из грядущей линейки Alder Lake. Модель оказалась лучшей по однопоточной производительности. Многопоточная производительность оказалась на уровне флагманских процессоров AMD Ryzen 5000.
Тестирование процессора проводилось на платформе с материнской платой B660, памятью DDR4-3600. Модель Intel Core i7-12700K предлагает 12 ядер и 20 потоков. У процессора 25 МБ кэш-памяти L3 и TDP на уровне 125-250 Вт.
Тесты показали, что Intel Core i9-12900K лидирует в однопоточном режиме. В многопоточном выступает почти на уровне AMD Ryzen 9 5950X.
Напомним, выпуск линейки Intel Alder Lake намечен на ноябрь. Ожидается, что стоимость Intel Core i9-12900K составит около $550.