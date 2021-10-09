Новейший флагманский процессор Intel стал самым быстрым в тестах

Тестирование процессора проводилось на платформе с материнской платой B660, памятью DDR4-3600. Модель Intel Core i7-12700K предлагает 12 ядер и 20 потоков. У процессора 25 МБ кэш-памяти L3 и TDP на уровне 125-250 Вт.

Тесты показали, что Intel Core i9-12900K лидирует в однопоточном режиме. В многопоточном выступает почти на уровне AMD Ryzen 9 5950X.