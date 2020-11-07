Новейший процессор AMD Ryzen 9 5900X заработал даже на старой и дешёвой матплате

При этом официально говорится только о совместимости с платами на чипсетах AMD X570 и B550. В январе 2021 года поддержку получат и модели с X470 и B450.

Однако если верить пользователю, то и обладателям старых материнских плат можно будет не обновляться. Он поделился скриншотом программы CPU-Z и BIOS материнской платы ASRock A320M-HDV R4.0. Сообщается, что понадобилась модификация микрокода платы. По версии BIOS информации, к сожалению, нет. Надо понимать, что такая связка будет работать с ограничениями.