Компьютеры
Сегодня 14:25
Новейший процессор AMD Ryzen 9 5900X заработал даже на старой и дешёвой матплате
Но с ограничениями
Пользователь китайского форума Chiphell рассказал, что новейший процессор AMD Ryzen 9 5900X заработал даже на старой и дешёвой матплате ASRock A320M-HDV R4.0. Это значит, что новинки совместимы с платами с чипсетами AMD 300-й серии.
При этом официально говорится только о совместимости с платами на чипсетах AMD X570 и B550. В январе 2021 года поддержку получат и модели с X470 и B450.
Однако если верить пользователю, то и обладателям старых материнских плат можно будет не обновляться. Он поделился скриншотом программы CPU-Z и BIOS материнской платы ASRock A320M-HDV R4.0. Сообщается, что понадобилась модификация микрокода платы. По версии BIOS информации, к сожалению, нет. Надо понимать, что такая связка будет работать с ограничениями.
Сейчас ASRock A320M-HDV R4.0 можно купить примерно за 4000 рублей.