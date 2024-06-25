Новейший процессор AMD Ryzen 9 9950X «Zen 5» оказался на 45% быстрее, чем 7950X

В бенчмарках AIDA64 Ryzen 9 9950X продемонстрировал значительный прирост в рабочих нагрузках AES, FP32 и FP64, опередив своего предшественника Ryzen 9 7950X на 45%. Эти результаты подчеркивают эффективность и многопоточную производительность архитектуры Zen 5, пишут комментаторы. Кроме того, процессор набрал 1657 GFLOPs в тестах LinX с использованием настроенной памяти DDR5−6400.

Ryzen 9 9950X имеет 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,3 ГГц и повышенную до 5,7 ГГц. Он оснащен 80 МБ кэш-памяти, а его TDP составляет 170 Вт.

Хотя эти ранние бенчмарки многообещающие, окончательная производительность Ryzen 9 9950X может отличаться. Официальный запуск ожидается в следующем месяце, и дальнейшее тестирование подтвердит, насколько эти предварительные результаты соответствуют реальным.