Новейший процессор Apple M2 Pro проиграл старому M1 Max по части графики

В тесте Geekbench 5 Metal для оценки производительности графического процессора M2 Pro набирает 52 792 балла. А вот M1 Max, набирает 59 345 баллов, что на 12% больше.

Тем не менее M2 Pro в новом Mac mini обеспечивает наилучшее соотношение «цена-качество». Apple предлагает компьютер за 599 долларов.