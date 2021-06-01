Автор тестов рассказал, что так хотел проверить видеокарту, что купил её до анонса по цене в 2,6 раза выше рекомендованной. Точная модель неизвестна, но сообщается, что это разогнанная на заводе производителя видеокарта.

RTX 3080 Ti была протестирована в сочетании с процессором Ryzen 9 5900X. Использовался драйвер 466.54. Также утверждается, что видеокарта находилась в игровом режиме.

По части майнинга RTX 3080 Ti продемонстрировала хешрейт на уровне 65 мегахешей в секунду (MH/s) при потреблении 227 Вт.

По производительности RTX 3080 Ti либо показывает то же, что GeForce RTX 3090, либо очень близка к последней. Подробнее можно посмотреть на графиках ниже: