Новейшую RTX 3090 выпустили в дизайне видеокарт 10-летней давности

MSI GeForce RTX 3090 Aero 24G выглядит довольно минималистично. В длину видеокарта достигает 30 см. Она выполнена в двухслотовом исполнении, что должно упростить установку и объединение двух ускорителей.

Система охлаждения видеокарты имеет частично открытый радиатор. Вентилятор тангенциального типа прогоняет через него воздух, который затем, нагретый, выдувает за пределы корпуса ПК. Ещё одна особенность RTX 3090 Aero 24G — её тыльная пластина, которая закрывает только половину печатной платы видеокарты.

Выбор дизайна любопытный потому, что выпущенная в 2010 году GTX 480 была довольно проблематичной. Видеокарта с архитектурой Fermi просто обжигала пользователей.