Компьютеры
Сегодня 21:36
Новейшую видеокарту AMD можно будет разогнать до рекордной частоты
3 ГГц
В следующем месяце ожидается старт продаж видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT. Однако пользователь Twitter Patrick Schur уже получил доступ к BIOS эталонной версии модели. Благодаря этому стало известно, что Radeon RX 6900 XT можно разогнать до рекордной частоты.
Максимальная частота GPU составит 3 ГГц. Это больше, чем у Radeon RX 6800 XT с 2,8 ГГц. Издание Wccftech отмечает, что оверклокеры смогли достичь максимальной частоты на RX 6800 XT с помощью системы охлаждения на жидком азоте. Благодаря этому энтузиасты смогли побить мировой рекорд в 3DMark. Если оверклокеры доберутся до Radeon RX 6900 XT, то и этот предел будет преодолён.
Напомним, Radeon RX 6900 XT позиционируется как конкурент топовой NVIDIA GeForce RTX 3090.