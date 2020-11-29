Новейшую видеокарту AMD можно будет разогнать до рекордной частоты

Максимальная частота GPU составит 3 ГГц. Это больше, чем у Radeon RX 6800 XT с 2,8 ГГц. Издание Wccftech отмечает, что оверклокеры смогли достичь максимальной частоты на RX 6800 XT с помощью системы охлаждения на жидком азоте. Благодаря этому энтузиасты смогли побить мировой рекорд в 3DMark. Если оверклокеры доберутся до Radeon RX 6900 XT, то и этот предел будет преодолён.

Напомним, Radeon RX 6900 XT позиционируется как конкурент топовой NVIDIA GeForce RTX 3090.