Новое поколение процессоров Intel окажется старыми разогнанными моделями

Чипы на микроархитектуре Tiger Lake изготавливаются по 10-нм техпроцессу, что и предыдущие Ice Lake. По идее, Intel должна оптимизировать производственный техпроцесс в новом поколении, поэтому относительно старого оно должно быть быстрее.

Однако источники сообщили, что ядра Willow Cove, которые будут лежать в основе процессоров Tiger Lake, по показателю количества инструкций за такт (IPC) будут лишь на 6% лучше, чем Sunny Cove, лежащие в основе Ice Lake. Журналисты пишут, что основная разница в производительности между Tiger Lake и Ice Lake будет обеспечиваться подросшими частотами, то есть за счёт разгона.