Новое поколение видеокарт AMD может оказаться слабее ожидаемого

Источники пишут о трёх видеокартах — Radeon RX 6900XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT. Первая должна быть флагманской моделью. По информации источника, она получит 5120 потоковых процессоров, 16 ГБ памяти с 256-разрядной шиной. Базовая частота графического процессора составит 1500 МГц, TDP обещают на уровне 300 Вт.

Модели RX 6800 XT пророчат 12 ГБ памяти со 192-разрядной шиной, 3840 потоковых процессоров, базовую частоту GPU в 1500 МГц и TDP в 200 Вт.

Третья модель должна будет получить такую же 192-разрядную, 2560 потоковых процессоров, 6 ГБ памяти и TDP в 150 Вт.

Что здесь вызывает подозрение, это шина памяти у двух последних моделей. Даже у старой RX 5700 показатели лучше.